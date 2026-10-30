AS Kerahkan 10 Pesawat Kargo Militer ke Israel, Sinyal Persiapan Serangan ke Iran?

TEL AVIV – Amerika Serikat dilaporkan mengerahkan sedikitnya 10 pesawat kargo militer ke sejumlah pangkalan udara di Israel di tengah persiapan menghadapi kemungkinan serangan militer terhadap Iran. Langkah tersebut memunculkan spekulasi mengenai meningkatnya kesiapan militer AS di kawasan Timur Tengah.

Dilansir dari trtworld, Jumat (30/10/2026). Laporan lembaga penyiaran publik Israel, KAN, menyebutkan bahwa 10 pesawat kargo militer AS telah mendarat di Pangkalan Udara Ovda dan Nevatim, yang berada di wilayah Negev, Israel selatan.

Selain Israel, sejumlah pesawat militer AS lainnya juga dilaporkan dikirim ke beberapa pangkalan militer di kawasan Timur Tengah, termasuk di Yordania, Arab Saudi, dan Qatar.

Menurut laporan KAN, pesawat-pesawat tersebut diberangkatkan dari Fort Bliss, Texas, Amerika Serikat. Wilayah tersebut merupakan salah satu pusat penting operasi militer AS, termasuk fasilitas yang berkaitan dengan sistem pertahanan udara, rudal pencegat, dan baterai pertahanan udara.

Pengerahan pesawat kargo militer ini berlangsung di tengah meningkatnya perhatian terhadap kemungkinan eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.