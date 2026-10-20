Gelombang Massa Aksi Terus Berdatangan ke Kawasan Tugu Tani Jakpus, Begini Penampakannya!

JAKARTA — Massa aksi dari Aliansi Mahasiswa Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar) masih terus berdatangan ke kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026) sore. Berdasarkan pantauan di lokasi, massa aksi dari berbagai universitas tiba di titik aksi sekitar pukul 17.00 WIB dengan menggunakan bus dan angkot.

Mereka bergabung dengan aliansi lain yang berada di kawasan Tugu Tani untuk menyuarakan aspirasi terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Sumatera, serta sejumlah persoalan lainnya.

Aksi unjuk rasa ini juga berdampak pada kepadatan arus lalu lintas di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat. Sebagian badan jalan di persimpangan lampu merah Tugu Tani, khususnya jalur menuju Gambir, ditutup untuk mendukung berlangsungnya aksi.

Kepadatan tersebut juga dipengaruhi oleh jam pulang kerja serta kehadiran pedagang kaki lima yang turut meramaikan aksi damai tersebut.

Meski begitu, petugas kepolisian telah turun langsung ke lapangan untuk mengatur pergerakan kendaraan serta mengurai kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi demonstrasi.

Hingga kini, aksi unjuk rasa di Tugu Tani masih berlangsung untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan yang saat ini terjadi di Indonesia.

Berikut lima tuntutan mahasiswa: