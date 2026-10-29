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Demo Sumpah Pemuda di Jakarta, 19 Orang Ditangkap

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 29 Oktober 2026 |11:12 WIB
Demo Sumpah Pemuda di Jakarta, 19 Orang Ditangkap
Demo Sumpah Pemuda di Jakarta (foto: Okezone/Isra)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap 19 orang di demonstrasi peringatan Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran HI dan sekitarnya, pada Rabu 28 Oktober 2026, kemarin. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengungkapkan, sejumlah barang bukti juga ditemukan saat polisi mengamankan 19 orang dalam rangkaian aksi unjuk rasa.

"19 orang yang diamankan, diamankan dengan membawa petasan, ada membawa sajam, termasuk ditemukan barang-barang yang akan digunakan untuk vandalisme," kata Budi, Kamis (29/10/2026).

Tak hanya itu, polisi juga menyita 12 cat atau bahan pewarna yang diduga akan digunakan untuk aksi vandalisme. Hingga saat ini para peserta aksi yang diamankan masih menjalani pemeriksaan.

 

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