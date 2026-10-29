Gerebek Kampung Berlan, Polisi Tangkap 7 Orang Positif Narkoba

JAKARTA – Polisi kembali menggerebek Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur (Jaktim). Dalam operasi tersebut, aparat menangkap sejumlah orang dan menyita barang bukti narkoba.

“Melaksanakan kegiatan operasi terkait dengan narkoba di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Bismo Teguh Prakoso, dikutip Kamis (29/10/2026).

Berdasarkan hasil penggerebekan, petugas gabungan mengamankan delapan orang. Dari jumlah tersebut, tujuh orang dinyatakan positif narkoba setelah menjalani tes urine.

“Di lokasi tersebut kita mengamankan 8 orang. Kita sudah lakukan cek urine, 7 positif 1 negatif. Dan dari TKP ada 12 target operasi yang kita lakukan kegiatan pada pagi hari ini hingga siang. Diamankan 8,” ujarnya.

Selain mengamankan delapan orang, petugas juga menyita barang bukti narkotika berupa sabu, ganja, dan ketamine di tempat kejadian perkara (TKP). Penanganan perkara tersebut dilakukan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Timur.

“Nanti akan didalami dalam proses penyelidikan dan penyidikan peran 8 orang ini. Yang diamankan ada ganja, sabu, ketamine. Nanti akan ditimbang oleh petugas beratnya,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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