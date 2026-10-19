Aparat Gabungan Geledah Kampung Berlan di Jaktim, Tangkap 8 Orang Terkait Narkotika

Penggerebekan Kampung Berlan oleh aparat gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Timur, dan unsur TNI.

JAKARTA - Aparat gabungan dari Polres Metro Jakarta Timur, Polda Metro Jaya, dan unsur TNI melakukan penggerebekan di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Langkah tegas ini diambil untuk menindaklanjuti program prioritas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Made Budi, mengatakan bahwa penggerebekan tersebut melibatkan sebanyak 150 personel gabungan.

Dalam penggerebekan itu, polisi menyasar sejumlah tempat tinggal yang diduga dijadikan lokasi penyimpanan barang bukti narkoba.

"Sebanyak 150 personel melakukan penggeledahan atau penindakan terhadap para terduga pelaku narkoba yang berada di Kampung Berlan, Matraman, Jakarta Timur," kata Budi kepada wartawan, Senin (19/10/2026).

Budi menambahkan, dalam operasi ini polisi berhasil menangkap delapan orang yang diduga terlibat peredaran narkotika. Pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti, meski tidak merinci detail barang bukti yang disita.