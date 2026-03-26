Viral Oknum TNI Diduga Transaksi Narkoba di Kompleks Berlan Jaktim, Kadispenad: Sudah Ditahan!

JAKARTA - Kadispenad Brigjen Donny Pramono membenarkan adanya video viral yang memperlihatkan oknum prajurit TNI melakukan transaksi narkoba di Kompleks Berlan, Jakarta Timur. Bedasarkan penelusuran dan penyelidikan internal, oknum prajurit tersebut merupakan Koptu YP dari satuan Puspalad.

Ia menyebutkan Provost Puspalad telah mengamankan Koptu YP dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Koptu YP mengakui telah melakukan pembelian dan menggunakan narkoba, diperkuat dengan hasil tes urine yang bersangkutan dengan hasil positif," kata Donny kepada wartawan, Kamis (26/3/2026).

Saat ini Koptu YP telah ditahan di satuannya dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Donny menegaskan, tindakan Koptu YP merupakan perbuatan oknum yang sama sekali tidak mencerminkan sikap maupun nilai-nilai keprajuritan yang sepatutnya.

"Kami juga tegaskan TNI AD berkomitmen penuh terhadap upaya pemberantasan narkoba dan tidak akan menolerir segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit, terlebih yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, dan setiap pelanggaran akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Donny menuturkan video di media sosial merupakan gabungan dari dua potongan kejadian yang berbeda atau tidak saling berkaitan.

Pada potongan video pertama merupakan transaksi narkoba yang dilakukan Koptu YP. Video selanjutnya, menampilkan kendaraan dinas Kostrad beserta pengemudinya atas nama Pratu Laode, merupakan kejadian terpisah.