Panglima TNI Lantik Pejabat Baru, dari Pangdam Cendrawasih hingga Danlanal Nabire

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin penyerahan dan pelantikan jabatan di lingkungan TNI. Kegiatan ini berlangsung di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu 25 Maret 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Panglima TNI didampingi Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono.

Berdasarkan keterangan Puspen TNI, terdapat 12 jabatan yang diserahterimakan dan langsung diisi dengan pelantikan pejabat baru. Berikut ini daftarnya:

Jabatan Pangdam XVII/Cenderawasih diserahterimakan dari Mayjen TNI Amrin Ibrahim kepada Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang yang resmi dilantik sebagai pejabat baru.

Lalu, Dankodaeral X dari Mayjen TNI (Mar) Werijon kepada Brigjen TNI (Mar) Sugianto. Selanjutnya, jabatan Danrem 173/PVB diserahkan oleh Brigjen TNI I Ketut Mertha Genarda dan yang dilantik adalah Brigjen TNI Vivin Alvianto.