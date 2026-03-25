Rapat dengan Kemenhan, TNI Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum!

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan akan menindak tegas prajurit yang melanggar hukum. Hal ini disampaikan usai TNI menggelar rapat bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Rabu (25/3/2026).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Aulia Dwi Nasrullah, mengatakan rapat tersebut membahas revitalisasi di tubuh TNI. Ia menyebut langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat penegakan hukum serta menjaga kehormatan institusi negara.

“TNI menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan oleh prajurit,” ujar Aulia saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (25/3/2026).

Di sisi lain, Aulia menyampaikan TNI juga memberikan penghargaan kepada prajurit yang berprestasi, termasuk yang terlibat dalam penanganan bencana di Sumatera serta menjaga stabilitas keamanan di Papua dan wilayah perbatasan.

Penghargaan tersebut berupa kenaikan pangkat luar biasa, prioritas mengikuti pendidikan, serta pemberian tanda jasa.

“Terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, TNI tidak memberikan toleransi dan akan menindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.