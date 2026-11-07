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Kepala BNPB dan Kasad Beri Penghormatan Terakhir untuk Sertu Anumerta Heri Prasetyo di Trenggalek

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |20:30 WIB
Kepala BNPB dan Kasad Beri Penghormatan Terakhir untuk Sertu Anumerta Heri Prasetyo di Trenggalek
Kepala BNPB dan Kasad Beri Penghormatan Terakhir untuk Sertu Anumerta Heri Prasetyo (Foto: BNPB)
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JAKARTA - Suasana haru dan khidmat menyelimuti Taman Makam Pahlawan (TMP) Karangsoko, Trenggalek, Jawa Timur, pada Sabtu (7/11/2026). Di tempat peristirahatan terakhir tersebut, bangsa Indonesia melepas kepergian salah satu putra terbaiknya, Sertu (Anm) Heri Prasetyo, prajurit pemberani yang gugur dalam menjalankan misi kemanusiaan.

Upacara pemakaman militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita ini juga dihadiri oleh Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi. Kehadiran para petinggi militer dan kebencanaan ini menjadi wujud penghormatan tertinggi atas dedikasi dan pengorbanan almarhum dalam menjaga keselamatan bumi pertiwi.

Sertu (Anm) Heri Prasetyo, yang sehari-hari bertugas sebagai Ba Fourier Siud Heli Serbu 1 Flite Heli B Dron 31/Amur Yudha Cakti Puspenerbad, mengembuskan napas terakhirnya setelah mengalami insiden kecelakaan helikopter. Ia gugur bersama timnya saat mengoperasikan helikopter jenis MI-17V5A (dengan registrasi HA-5235) di wilayah Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah, pada Rabu (4/11) lalu.

Saat musibah itu terjadi, almarhum tengah berada di garda terdepan melaksanakan operasi udara water bombing (pengeboman air) sebagai bagian dari Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

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