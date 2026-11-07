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Gugur saat Padamkan Karhutla, Sertu Heri Prasetyo Dimakamkan Secara Militer

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |20:05 WIB
Gugur saat Padamkan Karhutla, Sertu Heri Prasetyo Dimakamkan Secara Militer
Sertu Heri Prasetyo Dimakamkan Secara Militer (Foto: dok BNPB)
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JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Kristomei Sianturi menghadiri upacara pemakaman militer Sertu (Anm) Heri Prasetyo di Taman Makam Pahlawan Karangsoko, Trenggalek, Jawa Timur, Sabtu (7/11/2026). 

Kehadiran tersebut menjadi bentuk penghormatan atas pengabdian prajurit yang gugur saat menjalankan tugas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala BNPB hadir bersama jajaran pimpinan TNI untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Upacara pemakaman militer dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dan turut dihadiri pejabat daerah serta keluarga almarhum.

Kepala BNPB menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya Sertu Heri Prasetyo yang bertugas di garis depan penanganan bencana.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa pengabdian almarhum merupakan bentuk dedikasi kepada negara dan masyarakat.

"BNPB menilai pengorbanan dan dharma bakti almarhum dalam menjalankan tugas kemanusiaan demi melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan wujud pengabdian luhur kepada negara," ujar Berton, Sabtu (7/11/2026).

 

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