Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Padamkan Karhutla di Samarinda, Pesawat Hercules Australia Gelar 3 Kali Water Bombing

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |09:29 WIB
Padamkan Karhutla di Samarinda, Pesawat Hercules Australia Gelar 3 Kali Water Bombing
Australia mengirim bantuan pesawat C-130 Hercules untuk mendukung pemadaman karhutla di Kalimantan.
A
A
A

JAKARTA - Pesawat Hercules C-130 bantuan Pemerintah Australia mulai diterjunkan dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui udara di Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Pada operasi hari pertama, Jumat (6/11/2026), pesawat tersebut melakukan tiga kali penjatuhan air (water bombing). Berdasarkan pemantauan udara, tim mendeteksi dua titik api (fire spot) yang berdekatan dengan permukiman warga, yang langsung dijadikan prioritas penanganan.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan bahwa pemadaman udara dipusatkan pada area di sekitar pemukiman untuk mencegah dampak krisis yang lebih luas.

“Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla, khususnya pada lokasi yang membutuhkan dukungan pemadaman melalui udara,” ujar Berton dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).

Berton menambahkan, pesawat membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk pengisian ulang air seusai menyelesaikan setiap sorti penerbangan. “Tercatat sebanyak tiga kali penjatuhan air telah dilakukan di wilayah Kota Samarinda,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/340/3252609//tni-F4Db_large.jpg
Jenazah Sertu Heri Korban Kecelakaan Helikopter Dievakuasi, Hari Ini Dimakamkan di TMP Trenggalek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/337/3252530//ilustrasi-7w2o_large.jpg
Hotspot Karhutla Kembali Meningkat Jadi 338 Titik, Tertinggi di Kalteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/33/3252243//hesti_jadi_relawan_karhutla-XE1m_large.JPG
Jadi Relawan Karhutla, Hesti Purwadinata: Apinya Tambeng, Udah Disiram Muncul Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/337/3252185//karhutla-RhkV_large.jpg
Padamkan Karhutla, BNPB: Australia Kirim Bantuan Hercules dan Cessna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/05/320/3252166//helikopter-iSG0_large.jpg
Kemenhub Ungkap Kronologi Helikopter Mi-17 Jatuh saat Padamkan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/04/337/3252109//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_berton_sp_panjaitan-xDMq_large.jpg
Karhutla dan Cuaca Ekstrem Melanda Sejumlah Daerah, BNPB Minta Masyarakat Waspada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement