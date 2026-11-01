Karhutla Landa Dua Kabupaten di Sulawesi, 5,5 Hektare Lahan Terbakar

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda dua kabupaten di Sulawesi pada Jumat 30 Oktober 2026. Peristiwa pertama terjadi di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, pada pukul 16.20 WITA.

"Kebakaran melanda lahan kosong milik warga di Desa Karang-karangan, Kecamatan Bua. Api dilaporkan cepat merambat karena kondisi lahan yang kering dan angin yang cukup kencang," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, Minggu (1/11/2026).

BNPB memastikan tidak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Sementara itu, luas lahan yang terbakar mencapai empat hektare.

Api berhasil dipadamkan pada Sabtu 31 Oktober sekitar pukul 18.30 WITA. Proses pemadaman tersebut turut dibantu warga sekitar.

Karhutla juga melanda Desa Woiha, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, tepatnya di belakang SLB. Api menghanguskan kebun milik warga yang ditanami kelapa sawit berusia kurang dari satu tahun dan tanaman sagu.

"Berdasarkan laporan yang diterima, tidak ada korban jiwa. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 1,5 hektare," kata Berton.

Ia mengungkapkan, unsur BPBD Kabupaten Kolaka Timur telah berkoordinasi dengan pihak terkait dan melakukan asesmen di lokasi kejadian. Hingga Sabtu 31 Oktober, api dilaporkan berhasil dipadamkan. Namun, warga tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dan tidak membuka lahan dengan cara membakar.

(Arief Setyadi )

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