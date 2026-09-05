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Turis India Dijambret di Gondangdia Menteng, Polisi Buru Pelaku

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |22:30 WIB
Turis India Dijambret di Gondangdia Menteng, Polisi Buru Pelaku
Turis India Dijambret (foto: Freepik)
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JAKARTA - Viral di media sosial rekaman seorang wanita yang disebut menjadi korban penjambretan di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Wanita tersebut diketahui merupakan turis asal India.

Dalam rekaman yang beredar, tampak wanita tersebut menangis histeris setelah ponselnya diambil oleh penjambret.

“Please… please,” kata wanita tersebut sambil menangis.

Dalam narasi unggahan tersebut, korban disebut tiba-tiba dijambret saat sedang menggunakan ponselnya di pinggir jalan kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (4/9/2026) kemarin.

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Topik Artikel :
Penjambretan WN India jambret
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