Sempat Buron, Penjambret Kalung Emas di Jakbar Ditangkap

JAKARTA - Polsek Metro Tamansari Polres Metro Jakarta Barat menangkap D, pelaku utama komplotan penjambretan kalung emas yang beraksi di wilayah Jakarta Barat. Ia berperan sebagai eksekutor yang menarik kalung emas milik korban.

Kapolsek Metro Tamansari Polres Metro Jakarta Barat Kompol Bobby M. Zulfikar mengungkapkan, D ditangkap setelah sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Pelaku diamankan di sebuah pangkalan pinggir jalan di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

“D merupakan pelaku yang berperan sebagai eksekutor utama atau penarik kalung emas dari korban saat beraksi,” kata Bobby, Minggu (7/6/2026).

Saat hendak ditangkap, D sempat berupaya melarikan diri. Namun, petugas berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan berarti.

Pelaku D mengaku melakukan aksi penjambretan karena alasan ekonomi saat diperiksa. Namun, polisi juga masih mendalami dugaan keterkaitan pelaku dengan penyalahgunaan narkotika.