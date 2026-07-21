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Tangkap Terduga Teroris di Ciamis, Densus 88 Temukan Materi Radikalisme dan Terorisme

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |16:57 WIB
Tangkap Terduga Teroris di Ciamis, Densus 88 Temukan Materi Radikalisme dan Terorisme
Ilustrasi.
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JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap seorang pria berinisial AR di wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Jabar), pada Senin, 20 Juli 2026. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan hasil penyidikan mendalam terhadap adanya aktivitas propaganda, rekrutmen, dan penghasutan melalui platform medsos.

Penangkapan AR dikonfirmasi Juru Bicara Densus 88 Kombes Mayndra Eka Wardhana pada Selasa, (21/7/2026).

"Dalam proses tersebut, penyidik menemukan adanya penyebaran berbagai materi yang mengandung narasi radikalisme dan terorisme, legitimasi terhadap kekerasan," ujarnya saat dihubungi iNews Media Group.

Mayndra menuturkan, setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tetap menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

"Densus 88 Antiteror Polri juga mengimbau masyarakat untuk tetap aktif dalam melawan penyebaran paham ekstrimisme, radikalisme maupun terorisme melalui ruang digital. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang mengandung ajakan kebencian, pembenaran kekerasan, maupun propaganda kelompok teroris," paparnya. 

(Rahman Asmardika)

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