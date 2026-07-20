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Cegah Teror KKB, Satgas Perkuat Pengamanan Objek Vital di Sugapa Papua

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |09:41 WIB
Cegah Teror KKB, Satgas Perkuat Pengamanan Objek Vital di Sugapa Papua
Satgas Damai Cartenz (Foto: Ist)
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JAKARTA - Personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 menggelar patroli pengamanan objek vital di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Aparat juga mengunjungi lokasi-lokasi pelayanan publik untuk memastikan aktivitas masyarakat berjalan dengan aman, sekaligus memberikan rasa tenang bagi warga maupun petugas yang sedang menjalankan pelayanan.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Irjen Faizal Ramadhani mengungkapkan kegiatan sosial dan patroli merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Satgas dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat.

"Keamanan yang berkelanjutan dibangun melalui kehadiran personel di tengah masyarakat. Pembagian bantuan sosial dan patroli objek vital merupakan wujud kepedulian sekaligus komitmen kami untuk memberikan rasa aman serta mempererat kepercayaan masyarakat terhadap aparat," kata Faizal, dikutip Senin (20/7/2026).

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Adarma Sinaga menegaskan pendekatan humanis akan terus menjadi prioritas dalam setiap pelaksanaan tugas di wilayah Papua.

"Kami mengedepankan dialog, pelayanan, dan pendekatan yang humanis dalam setiap kegiatan. Kehadiran personel di lapangan tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga membangun komunikasi yang baik agar masyarakat merasa terlindungi dan nyaman dalam beraktivitas," ujarnya.

Melalui kegiatan sosial yang dipadukan dengan patroli pengamanan objek vital, Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 berharap situasi keamanan di Distrik Sugapa tetap terjaga serta hubungan yang harmonis antara aparat dan masyarakat semakin kuat.

(Arief Setyadi )

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