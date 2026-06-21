Anggota KKB Papua yang Tembaki Mobil Marinir Ditangkap!

JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kelompok HSSBI berinisial AB alias UB di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat 19 Juni 2026.

Penangkapan dilakukan sekitar pukul 16.30 WIT setelah tim gabungan melakukan pemantauan terhadap target yang terdeteksi berada di kawasan ruko Blok A, Distrik Dekai. Berdasarkan informasi di lapangan, petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan target tersebut.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, keberhasilan penangkapan AB alias UB merupakan hasil kerja sama dan tindak lanjut informasi di lapangan terkait keberadaan salah satu anggota kelompok HSSBI di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.

"Saat akan diamankan, yang bersangkutan berupaya melarikan diri sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur," ujarnya pada Sabtu malam (20/6/2026).

Dari hasil penangkapan tersebut, petugas mengamankan dua butir amunisi kaliber 5,56 mm, satu unit telepon genggam, serta sejumlah barang pribadi milik tersangka.