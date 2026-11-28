Reuni Akbar 212 Bakal Digelar di Monas, Bawa Tuntutan Usut Tragedi KM 50

JAKARTA - Reuni Akbar Satu Dekade 212 bakal digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Rabu, 2 Desember 2026 mendatang. Massa mengusung sejumlah tuntutan, di antaranya mengadili Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta keluarganya, serta mengusut tuntas kasus KM 50.

Tema utama Reuni Akbar 212 tahun ini adalah Adili Jokowi dan Gibran. Tema tersebut disampaikan Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab melalui rekaman video dari Istanbul, Turki.

Rizieq mengajak masyarakat menghadiri Reuni Akbar Satu Dekade 212 yang akan berlangsung pada Rabu malam. Dia juga menyampaikan rencananya tiba di Jakarta pada Selasa, 1 Desember 2026.

"Insyaallah hari Selasa petang tanggal 1 Desember 2026 kami sudah tiba di Jakarta untuk menghadiri acara Satu Dekade Reuni Akbar 212 pada hari Rabu malam tanggal 2 Desember 2026 di Monas, Jakarta," kata Rizieq.

Rizieq turut membeberkan sejumlah peristiwa yang menurutnya menjadi alasan munculnya tuntutan tersebut. Di antaranya, kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tewasnya 10 pemuda dalam protes hasil Pilpres 2019, tragedi Kanjuruhan, kriminalisasi terhadap sejumlah tokoh dan ulama, hingga tragedi KM 50.

"Antara lain satu, 894 nyawa petugas KPPS melayang tanpa kejelasan. Dua, 10 pemuda terbunuh dalam protes hasil Pilpres 2019. Tiga, 135 warga mati lemas dan kehabisan napas dalam peristiwa Kanjuruhan. Empat, habaib dan kiai serta tokoh dan aktivis dikriminalisasi bahkan ada yang diterorisasi. Lima, tragedi KM 50," ujar Rizieq.

Khusus terkait KM 50, Rizieq mengatakan akan memaparkan laporan investigasi yang disusun Tim Advokat KM 50. Dia mengklaim kasus tersebut memenuhi 10 unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.