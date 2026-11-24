Dukung Kasus Enam Laskar FPI Tewas di KM 50 Dibuka, Menko Dudung: Mumpung Kapolri Baru!

Menko Dudung Dukung Kasus Enam Laskar FPI Tewas di KM 50 Dibuka

TANGERANG - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mendukung pembukaan kembali kasus KM 50 yang menewaskan enam anggota Front Pembela Islam (FPI). Dudung tidak keberatan apabila kasus tersebut kembali diusut sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Dia juga menanggapi desakan masyarakat di media sosial agar kasus KM 50 dibuka kembali. Dia juga merespons tuduhan keterlibatan dirinya dalam peristiwa tersebut saat masih menjabat sebagai Pangdam Jaya.

"Saya sama sekali tidak keberatan, bahkan mendukung dan mendorong apabila kasus KM 50 dibuka kembali, sepanjang terdapat dasar hukum yang kuat, fakta atau bukti baru yang relevan, serta memenuhi persyaratan dan mekanisme hukum yang berlaku," kata Dudung, di VIP Room Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (24/11/2026).

Mantan Pangdam Jaya saat kasus KM 50 itu bahkan menyinggung kepemimpinan Kapolri yang baru sebagai momentum untuk kembali mengusut kasus tersebut.

“Mumpung Kapolrinya baru dan sedang melaksanakan bersih-bersih, silakan kalau mau dibuka lagi,” ujar Dudung.

Menurut Dudung, pembukaan kembali kasus KM 50 dapat menjadi momentum untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat melalui proses hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel. Namun, proses tersebut tetap harus menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dudung yang saat itu menjabat Pangdam Jaya pernah tampil mendampingi Kapolda Metro Jaya Irjen Mohammad Fadil Imran dalam konferensi pers terkait peristiwa KM 50 pada 7 Desember 2020.

Dia menjelaskan, kehadirannya dalam konferensi pers tersebut merupakan perintah Panglima TNI untuk mendampingi Kapolda atas permintaan Kapolri.