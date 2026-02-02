Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pandji Bingung Dituntut FPI Minta Maaf Terkait Mens Rea

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |19:43 WIB
Pandji Bingung Dituntut FPI Minta Maaf Terkait Mens Rea
Pandji Bingung Dituntut FPI Minta Maaf Terkait Mens Rea (
A
A
A

JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono menanggapi tuntutan permohonan maaf dari Front Persaudaraan Islam (FPI) terkait materi stand up comedy bertajuk 'Mens Rea'. Ia berharap, dikedepankan proses dialog mengenai hal tersebut. 

1. Respons Pandji

"Nah itu saya juga kurang paham apa yang harus di minta maaf atas kesalahan apa yang diminta maafkan yang mana gitu," kata Pandji di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026). 

Menurut Pandji, seharusnya ada proses dialog atau tatap muka terlebih dahulu mengenai hal tersebut. Sehingga, kata Pandji, semua pihak akan mengerti maksud dari materi mens rea tersebut. 

"Wajarnya mungkin terjadi dialog dahulu, mungkin ada ngobrol, ada kejelasan ketemu dahulu, klarifikasi. Proses ini kan belum jalan. Kalau misalnya berjalan saya bisa jelaskan. Sehingga duduk perkara bisa lebih jelas," ujar Pandji. 

2. Dituntut Minta Maaf

Sebagaimana diketahui, pelapor kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Komika Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya, Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin menyebut, laporan yang dibuatnya itu sejatinya berdasarkan edaran dari Front Persaudaraan Islam. Bahkan, FPI sempat meminta agar Pandji menyampaikan permohonan maaf.

"Karena memang sebelumnya saya jelaskan saya membaca edaran dari Front Persaudaraan Islam (FPI), itu sudah memberikan toleransi kepada Pandji untuk selama 2x24 jam untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada umat Islam karena persoalan ini gaduh," ujarnya dalam program Rakyat Bersuara di Youtube Official iNews bertema Mens Rea Panji, Lawakan atau Penghinaan? pada Selasa, 27 Januari 2026. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
FPI Mens Rea Pandji Pragiwaksono
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/33/3199168//pandji_pragiwaksono-YAfO_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Buka-bukaan soal Materi Mens Rea Usai Jalani Pemeriksaan di Polda Metro Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199153//pandji_pragiwaksono-1Ji3_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Terkait Dugaan Penghinaan Budaya Toraja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199147//viral-MeDO_large.jpg
Bareskrim Periksa Pandji Pragiwaksono Terkait Dugaan Penghinaan Budaya Toraja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199136//viral-uSlH_large.jpg
Eks Pentolan FPI Munarman Jadi Pengacara Noel, Jaksa Protes!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/338/3198151//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-wjT3_large.jpg
Polda Metro Terima 6 Laporan terhadap Pandji Pragiwaksono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/337/3197979//eks_kabareskrim_susno_duadji-fRlq_large.jpg
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polda Metro, Eks Kabareskrim Minta Polisi Cari Pakar Agama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement