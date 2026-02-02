Pandji Bingung Dituntut FPI Minta Maaf Terkait Mens Rea

JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono menanggapi tuntutan permohonan maaf dari Front Persaudaraan Islam (FPI) terkait materi stand up comedy bertajuk 'Mens Rea'. Ia berharap, dikedepankan proses dialog mengenai hal tersebut.

1. Respons Pandji

"Nah itu saya juga kurang paham apa yang harus di minta maaf atas kesalahan apa yang diminta maafkan yang mana gitu," kata Pandji di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026).

Menurut Pandji, seharusnya ada proses dialog atau tatap muka terlebih dahulu mengenai hal tersebut. Sehingga, kata Pandji, semua pihak akan mengerti maksud dari materi mens rea tersebut.

"Wajarnya mungkin terjadi dialog dahulu, mungkin ada ngobrol, ada kejelasan ketemu dahulu, klarifikasi. Proses ini kan belum jalan. Kalau misalnya berjalan saya bisa jelaskan. Sehingga duduk perkara bisa lebih jelas," ujar Pandji.

2. Dituntut Minta Maaf

Sebagaimana diketahui, pelapor kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Komika Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya, Habib Novel Chaidir Hasan Bamukmin menyebut, laporan yang dibuatnya itu sejatinya berdasarkan edaran dari Front Persaudaraan Islam. Bahkan, FPI sempat meminta agar Pandji menyampaikan permohonan maaf.

"Karena memang sebelumnya saya jelaskan saya membaca edaran dari Front Persaudaraan Islam (FPI), itu sudah memberikan toleransi kepada Pandji untuk selama 2x24 jam untuk mengklarifikasi dan meminta maaf kepada umat Islam karena persoalan ini gaduh," ujarnya dalam program Rakyat Bersuara di Youtube Official iNews bertema Mens Rea Panji, Lawakan atau Penghinaan? pada Selasa, 27 Januari 2026.