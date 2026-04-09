Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Novel Bamukmin Ungkap Pandji Minta Maaf secara Tertutup Terkait Materi Mens Rea

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 09 April 2026 |17:25 WIB
A
A
A

JAKARTA - Salah satu pelapor kasus dugaan penistaan agama dalam program Mens Rea Pandji Pragiwaksono yakni Novel Bamukmin menyebut sang komika telah meminta maaf. Permohonan maaf dilakukan secara tertutup saat mediasi di Polda Metro Jaya pada Kamis (9/4/2026).

1. Pandji Minta Maaf

"Poin apa yang saya sampaikan empat itu, kalau bisa dilaksanakan terbuka. Kalau secara tertutup tadi Pandji sudah menyampaikan permohonan maaf pada seluruh pelapor, Panji menyampaikan permohonan maaf berkali-kali dan dia menyesali apa yang dilakukan serta tidak akan mengulangi perbuatannya," ujar Novel pada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, ada 5 poin yang ditangkapnya dalam proses mediasi antara Komika Pandji dengan 5 pihak pelapor dalam kasus dugaan penistaan agama di Polda Metro Jaya. Pon itu di antaranya, pihak Pandji menyampaikan siap menerima keputusan tentang kasus tersebut, baik restorative justice, para pelapor mencabut laporannya ataukah tetap berlanjut.

"Haris Azhar selaku pengacara Pandji Pragiwaksono menyampaikan siap terima keputusan bagaimanapun. Mau lanjut oke, mau sampai selesai oke. Artinya pencabutan laporan sampai juga RJ," tuturnya.

Dia menerangkan, dari sejumlah pelapor, ada yang tetap ingin laporannya tetap lanjut berproses hukum, ada yang telah menerimanya. Ada pula pelapor yang menunggu tindakan Pandji  sebelum mengambil tindakan berikutnya. 

Pasalnya, sebagaimana 4 syarat yang ditentukan, terpenting Pandji harus menyampaikan permohonan maafnya secara terbuka dahulu hingga akhirnya dia mau mencabut laporan tersebut.

"Kita sudah menerima (memaafkan Pandji), cuma masalah proses hukum bisa saja lanjut. Saya bilang kita enggak sepakat dahulu, selesaikan dahulu apa yang kita syaratkan, menyampaikan secara terbuka karena penyampaian bukti-bukti atau dugaan penistaan agama itu terbuka," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement