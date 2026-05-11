Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Grace Natalie Ngaku Tak Potong dan Upload Video Ceramah JK

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |22:09 WIB
Grace Natalie Ngaku Tak Potong dan Upload Video Ceramah JK
Grace Natalie (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengaku tidak melakukan pemotongan, pengeditan, pengunggahan, maupun repost terhadap video ceramah mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) di masjid Universitas Gadjah Mada (UGM). Ceramah JK menuai polemik lantaran dianggap menistakan agama.

“Nah, di dalam video saya tersebut, saya itu tidak meng-upload atau me-repost videonya Pak JK, saya juga tidak memotong, saya juga tidak mengedit,” ujarnya, Minggu (11/5/2026).

Menurut Grace, ia mengetahui video ceramah JK yang viral tersebut pertama kali dari media sosial. Ia juga menyinggung adanya pemberitaan yang menyebut sejumlah pihak melaporkan JK ke polisi.

“Video Pak JK itu saya tahu dari media sosial dan juga media sebenarnya pertama kali. Ada apa nih, kok ramai-ramai ada berita Pak JK dilaporkan oleh berbagai elemen masyarakat, kemudian videonya ada banyak sih berseliweran di media sosial, di YouTube juga ada gitu ya,” tuturnya.

Politisi PSI itu menjelaskan, video ceramah JK yang viral tersebut memunculkan pro dan kontra di publik. Karena itu, ia kemudian membuat video untuk merespons pernyataan tersebut, tanpa mengedit maupun mengunggah ulang video asli JK.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216398/ade_armando-xrWZ_large.jpg
Ini Poin Pelaporan Ade Armando Cs oleh 40 Ormas Islam Terkait Video JK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214392/din_syamsuddin-C5KA_large.jpg
Din Syamsuddin Desak Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penistaan Agama JK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213818/jusuf_kalla-xoJ9_large.jpg
Pendeta dan Ustadz Poso Akui Ceramah JK Sesuai Fakta Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213797/ade_armando-U0rF_large.jpg
Reaksi Ade Armando-Abu Janda Usai Dipolisikan Terkait Video Ceramah JK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213794/jusuf_kalla-wJb7_large.jpg
Soal Ceramah di UGM, JK: Ade Armando Jangan Ngomong Seenaknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213790/jusuf_kalla-8xbG_large.jpg
JK Kumpulkan Tokoh Perdamaian Poso-Ambon: Semua Sepakat Lawan Narasi Fitnah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement