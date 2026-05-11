Grace Natalie Ngaku Tak Potong dan Upload Video Ceramah JK

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengaku tidak melakukan pemotongan, pengeditan, pengunggahan, maupun repost terhadap video ceramah mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) di masjid Universitas Gadjah Mada (UGM). Ceramah JK menuai polemik lantaran dianggap menistakan agama.

“Nah, di dalam video saya tersebut, saya itu tidak meng-upload atau me-repost videonya Pak JK, saya juga tidak memotong, saya juga tidak mengedit,” ujarnya, Minggu (11/5/2026).

Menurut Grace, ia mengetahui video ceramah JK yang viral tersebut pertama kali dari media sosial. Ia juga menyinggung adanya pemberitaan yang menyebut sejumlah pihak melaporkan JK ke polisi.

“Video Pak JK itu saya tahu dari media sosial dan juga media sebenarnya pertama kali. Ada apa nih, kok ramai-ramai ada berita Pak JK dilaporkan oleh berbagai elemen masyarakat, kemudian videonya ada banyak sih berseliweran di media sosial, di YouTube juga ada gitu ya,” tuturnya.

Politisi PSI itu menjelaskan, video ceramah JK yang viral tersebut memunculkan pro dan kontra di publik. Karena itu, ia kemudian membuat video untuk merespons pernyataan tersebut, tanpa mengedit maupun mengunggah ulang video asli JK.