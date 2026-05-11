Aliansi 40 Ormas Islam Minta Polisi Periksa Ade Armando Cs Terkait Kasus Ceramah JK

JAKARTA - Aliansi Ormas Islam yang mengklaim terdiri dari 40 organisasi mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (11/5/2026). Mereka mendesak kepolisian segera menindaklanjuti laporan terhadap Ade Armando, Permadi Arya alias Abu Janda, dan Grace Natalie terkait dugaan fitnah soal ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.

Juru Bicara Aliansi 40 Ormas Islam dari unsur MN KAHMI, Syamsul Qomar mengatakan, kedatangan mereka bertujuan mengawal proses hukum atas laporan yang telah diajukan sebelumnya.

“Kami dari mewakili 40 aliansi ormas Islam menjaga kerukunan umat, datang ke Bareskrim untuk mengawal proses hukum yang sudah kami laporkan, kami sampaikan ke Bareskrim untuk ditindaklanjuti,” ujar Syamsul di Gedung Bareskrim Polri.

Menurutnya, laporan tersebut penting untuk segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menilai pihak terlapor hingga kini tidak menunjukkan sikap bersalah ataupun permintaan maaf.

“Kami merasa bahwa menjadi penting bagi kami untuk mengawal proses ini, karena orang-orang yang kami laporkan ternyata sampai saat ini tidak merasa bersalah,” katanya.