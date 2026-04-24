Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Din Syamsuddin Desak Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penistaan Agama JK

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |12:50 WIB
Din Syamsuddin (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin mendesak polisi tidak melanjutkan atau menghentikan kasus dugaan penistaan agama terhadap mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) sebagaimana dilaporkan sejumlah ormas.

"Pesan saya pada yang mempersoalkan ceramah Pak Jusuf Kalla di Masjid Kampus UGM agar jangan memelintir. Saya menjadi saksi pertemuan Malino untuk adanya perdamaian. Kalau ini tidak dihentikan, apalagi jika kepolisian melanjutkannya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, ini sungguh akan menimbulkan konflik antara umat beragama," ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Menurut Din, dirinya bersama para tokoh lintas agama, khususnya Kristen telah bertemu JK di kediamannya. Mereka merupakan saksi sekaligus pihak yang terlibat dalam perjanjian Malino untuk perdamaian konflik agama di Poso, Sulawesi, dan Ambon, Maluku.

"Pertemuan malam ini menjadi penting karena pertemuan di Malino, Sulawesi untuk perdamaian konflik Poso dan konflik Ambon 2002, 24 tahun lalu yang berhasil menimbulkan kerukunan antara umat Islam dan umat Kristiani, terakhir ini tercederai dengan adanya pihak yang bersengaja memelintir pernyataan Pak Jusuf Kalla," tuturnya.

Namun, ia menilai perjanjian Malino tersebut telah terciderai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang memotong dan memelintir video ceramah JK. Selain itu, terdapat pula pihak yang menuduh JK melakukan penistaan agama dan melaporkannya ke polisi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213818/jusuf_kalla-xoJ9_large.jpg
Pendeta dan Ustadz Poso Akui Ceramah JK Sesuai Fakta Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213797/ade_armando-U0rF_large.jpg
Reaksi Ade Armando-Abu Janda Usai Dipolisikan Terkait Video Ceramah JK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213794/jusuf_kalla-wJb7_large.jpg
Soal Ceramah di UGM, JK: Ade Armando Jangan Ngomong Seenaknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/337/3213790/jusuf_kalla-8xbG_large.jpg
JK Kumpulkan Tokoh Perdamaian Poso-Ambon: Semua Sepakat Lawan Narasi Fitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/337/3213303/jusuf_kalla-oYI0_large.jpg
6 Fakta JK Tepis Tuduhan Penistaan Agama: Dari Juru Damai, Termul hingga Jasanya ke Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/340/3212813/jk_dilaporkan_ke_polda_sumut-LAar_large.jpg
JK Kembali Dilaporkan Terkait Dugaan Penistaan Agama ke Polda Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement