Tokoh Lintas Agama Datangi Rumah JK Malam Ini, Ada Apa?

JAKARTA -Sejumlah tokoh lintas agama mendatangi rumah mantan Wapres RI Jusuf Kalla (JK) pada Kamis (23/4/2026) malam. Belum diketahui maksud kedatangan para tokoh tersebut.

Pantauan Okezone di lokasi, tokoh lintas agama tampak mendatangi rumah JK yang berada di Jalan Brawijaya IV nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sejak sekira pukul 19.00 WIB. Mereka datang satu persatu, baik tokoh agama Islam maupun tokoh agama Kristen.

Diantaranya adalah tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI) periode 2024-2029 Rudiantara.

Selanjutnya Ketua Umum PGI Jacklevyn Manuputty, Ketua Umum Majelis Sinode GPIB Pdt Nitis Putrasana Harsono, hingga Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat. Saat ini, para tokoh tersebut telah bertemu JK dan tengah berbincang dengannya.

Sementara JK sendiri tampak menggunakan kemeja batik lengan panjang saat mengobrol dengan para tokoh lintas agama tersebut.

Belum ada pernyataan apapun dari JK ataupun para tokoh yang hadir di rumah JK. Hingga pukul 20.53 WIB, pertemuan tersebut masih berlangsung.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.