Usai Mediasi, Pandji Pragiwaksono Pahami Keresahan Umat Terkait Dugaan Penistaan Agama

JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono mengaku senang bisa berdialog dengan para pelapor kasus dugaan penistaan agama dalam program Mens Rea. Dari dialog itu, Pandji mengaku bisa mengerti keresahan yang disampaikan mereka yang mewakili umat Islam.

"Jadi ini proses yang berjalan dengan sangat baik. Semoga masing-masing pihak bisa menangkap maksudnya. Saya sih sendiri sudah ngerti posisi keresahan beliau-beliau dan saya jadikan catatan untuk ke depannya bisa lebih baik," ujar Pandji di Polda Metro Jaya, Kamis (9/4/2026).

Menurutnya, mediasi dengan para pelapor tersebut telah lama ditunggu-tunggu. Ia sudah menyampaikan hal itu pada pengacaranya, Haris Azhar, sejak lama.

"Akhirnya bisa kesampaian juga dan saya jadi punya kesempatan untuk mendengar langsung apa yang mereka resahkan. Saya juga punya kesempatan untuk menjelaskan balik kepada beliau-beliau," tuturnya.

Dia senang mediasi berjalan dengan suasana sejuk. Pasalnya, ia sempat mengira mediasi itu bakal alot dan dipenuhi perdebatan dari para pelapor.

"Seperti Haris katakan, prosesnya sangat-sangat santai. Saya yang datang-datang berasumsi mungkin akan ada banyak perdebatan. Tapi ternyata berjalan dengan sejuk, ditutup dengan ketawa-ketawa," katanya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

