Menko Dudung: Saya Siap Mundur jika Terbukti Terlibat Kasus KM 50

TANGERANG - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatannya saat ini apabila terbukti terlibat dalam peristiwa KM 50 yang menewaskan enam anggota Front Pembela Islam (FPI).

Dudung membantah mengetahui perencanaan maupun pelaksanaan operasi kepolisian yang berujung pada tewasnya enam anggota FPI tersebut. Saat itu dia hanya mendampingi Kapolda Metro Jaya saat itu, Irjen Mohammad Fadil Imran, dalam konferensi pers terkait peristiwa KM 50 pada 7 Desember 2020 silam.

"Saya sampaikan ya, kalau saya terlibat, ya, saya berani, saya akan mengundurkan diri dari Menko Polkam. Karena saya tidak pernah merasa itu. Jelas ya?" kata Dudung saat memberikan keterangan kepada awak media di VIP Room Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (24/11/2026).

Dudung menjelaskan, kehadirannya dalam konferensi pers terkait peristiwa KM 50 hanya untuk mendampingi Kapolda Metro Jaya saat itu.

Dia menyebut kehadirannya merupakan perintah Panglima TNI atas permintaan Kapolri. Menurutnya, posisi tersebut sebatas memenuhi undangan dalam kapasitasnya sebagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Jadi, perlu saya jelaskan ya, bahwa tentang korban KM 50 ini, saya waktu itu Pangdam Jaya. Ya, Pangdam Jaya itu diperintahkan oleh Panglima TNI akan—agar mendampingi Kapolda sesuai permintaan dari Kapolri untuk press conference. Hanya mendampingi saja," ujar Dudung.

Meski membantah terlibat, Dudung menyatakan mendukung apabila kasus KM 50 kembali diusut. Dia bahkan menyebut momentum pergantian kepemimpinan di tubuh Polri sebagai kesempatan untuk mengungkap kembali perkara tersebut.