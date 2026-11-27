Polisi Dalami Relasi Pelaku dengan Pelajar Korban Pembunuhan di Kalibata

JAKARTA – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Selatan bergerak cepat menangkap pelaku kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang pelajar di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Pelaku diamankan tak lama setelah peristiwa pembunuhan.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Oscar Stefanus Setjo mengatakan, pihak kepolisian masih mendalami sejumlah aspek krusial, mulai dari relasi korban dan pelaku hingga kronologi korban bisa ikut bersama pelaku ke lokasi kejadian.

"Yang pasti, untuk kronologinya kita tahu korban ini kan masih di bangku sekolah, ya. Dan pelaku menjemput korban, setelah itu dibawa ke TKP. Nah, bagaimana itu dia bisa mau ikut tanpa paksaan dan lain-lain, itu masih kita dalami," ujar Oscar, Jumat (27/11/2026).

Terkait ada atau tidaknya tanda kekerasan pada tubuh korban serta penyebab pasti kematian, polisi memilih belum menyimpulkan dan masih menunggu hasil autopsi.

"Untuk jelasnya, sekali lagi, itu nanti dikeluarkan dari autopsi. Dari autopsi itu kita bisa menentukan apa sih penyebab kematian. Nah, maka dari itu kita tidak bisa menerka-nerka," katanya.