Munarman Klaim Ada Temuan Baru Kasus KM 50, Bakal Diungkap 7 Desember 2026

JAKARTA - Tim Advokat KM 50 berencana membeberkan sejumlah temuan terbaru terkait penembakan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di KM 50, pada 7 Desember 2020. Pengungkapan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam Haul 6 Syuhada di Pondok Pesantren Markaz Syariah, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, pada 7 Desember 2026.

Rencana itu diungkapkan anggota Tim Advokat KM 50, Munarman, saat menghadiri konferensi pers persiapan Reuni Akbar Satu Dekade 212 di Markas Syariah Petamburan, Jakarta, Sabtu (28/11/2026).

Munarman menjelaskan, timnya telah mengumpulkan hasil investigasi tambahan. Temuan tersebut nantinya akan melengkapi bahan yang sebelumnya dihimpun Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) pada 2021.

"Masih banyak fakta yang belum kita sampaikan dan sekarang ini tim selain masukan dari TP3 yang sudah ada pernah dikumpulkan pada tahun 2021 juga ada tambahan lagi hasil investigasi dari tim FPI. Nah itu akan juga kita sampaikan nanti ya dan itu lebih melengkapi lagi apa yang sudah disampaikan oleh TP3 akan melengkapi lagi data-data baru ya yang terbaru itu nanti juga akan diumumkan pada saat tanggal 7 Desember," kata Munarman.

Dia menambahkan, nama-nama pihak yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa KM 50 juga akan disampaikan dalam kegiatan haul tersebut. "Jadi soal siapa yang nanti bertanggung jawab itu nanti diumumkan pada saat haul di Megamendung tanggal 7. Diminta hadir nanti supaya mendengarkan," ujarnya.