Pria Tewas Diserang Usai Nekat Masuk Kandang Harimau di Kebun Binatang Inggris

DONCASTER — Seorang pria meninggal dunia setelah memasuki kandang harimau di sebuah taman margasatwa di Inggris utara dan diserang oleh salah satu hewan tersebut, menurut keterangan pihak kepolisian setempat.

Kepolisian South Yorkshire menyatakan bahwa petugas dan tim medis darurat dipanggil ke Yorkshire Wildlife Park, dekat kota Doncaster, pada Sabtu (10/10/2026) sekitar pukul 13.35 waktu setempat setelah menerima laporan mengenai seorang pria yang memasuki kandang tersebut.

Pria tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti bagaimana ia dapat masuk ke dalam area terbatas tersebut.

Harimau itu tidak terluka dan tetap berada di dalam kandang selama insiden berlangsung, ujar pihak kepolisian, seraya menambahkan bahwa tidak ada risiko lebih lanjut bagi masyarakat umum.

Pengunjung taman satwa tersebut langsung dievakuasi, dan petugas tetap berjaga di lokasi kejadian hingga Sabtu malam.

"Keluarga pria tersebut telah diberi tahu dan sedang didampingi oleh petugas khusus. Simpati kami tertuju kepada mereka di masa yang penuh duka ini," demikian pernyataan polisi, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Polisi juga mengonfirmasi bahwa mereka mengetahui adanya rekaman yang beredar di media sosial yang memperlihatkan pria tersebut berada di dalam kandang sesaat sebelum serangan terjadi. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video yang memilukan tersebut.

Pihak pengelola menyatakan bahwa taman satwa ditutup setelah insiden serius yang melibatkan kandang harimau dan akan tetap tutup hingga Minggu.

"Kami bekerja sama erat dengan pihak berwenang untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi," ungkap pihak taman satwa dalam pernyataan resmi di situs web mereka.