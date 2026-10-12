Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pria Tewas Diserang Usai Nekat Masuk Kandang Harimau di Kebun Binatang Inggris

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 12 Oktober 2026 |01:05 WIB
Pria Tewas Diserang Usai Nekat Masuk Kandang Harimau di Kebun Binatang Inggris
Ilustrasi.
A
A
A

DONCASTER — Seorang pria meninggal dunia setelah memasuki kandang harimau di sebuah taman margasatwa di Inggris utara dan diserang oleh salah satu hewan tersebut, menurut keterangan pihak kepolisian setempat.

Kepolisian South Yorkshire menyatakan bahwa petugas dan tim medis darurat dipanggil ke Yorkshire Wildlife Park, dekat kota Doncaster, pada Sabtu (10/10/2026) sekitar pukul 13.35 waktu setempat setelah menerima laporan mengenai seorang pria yang memasuki kandang tersebut.

Pria tersebut meninggal dunia di lokasi kejadian. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti bagaimana ia dapat masuk ke dalam area terbatas tersebut.

Harimau itu tidak terluka dan tetap berada di dalam kandang selama insiden berlangsung, ujar pihak kepolisian, seraya menambahkan bahwa tidak ada risiko lebih lanjut bagi masyarakat umum.

Pengunjung taman satwa tersebut langsung dievakuasi, dan petugas tetap berjaga di lokasi kejadian hingga Sabtu malam.

"Keluarga pria tersebut telah diberi tahu dan sedang didampingi oleh petugas khusus. Simpati kami tertuju kepada mereka di masa yang penuh duka ini," demikian pernyataan polisi, sebagaimana dilansir Al Jazeera.

Polisi juga mengonfirmasi bahwa mereka mengetahui adanya rekaman yang beredar di media sosial yang memperlihatkan pria tersebut berada di dalam kandang sesaat sebelum serangan terjadi. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video yang memilukan tersebut.

Pihak pengelola menyatakan bahwa taman satwa ditutup setelah insiden serius yang melibatkan kandang harimau dan akan tetap tutup hingga Minggu.

"Kami bekerja sama erat dengan pihak berwenang untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi," ungkap pihak taman satwa dalam pernyataan resmi di situs web mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kebun binatang Harimau Inggris
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/18/3246541//latief_siregar-yiAZ_large.jpg
Menemui Tujuh Saudari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/18/3243543//raf_voyager-cVCh_large.jpg
Inggris Beri Dukungan Militer untuk Arab Saudi, Bantu Hadapi Houthi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/18/3239130//tentara_inggris_melakukan_latihan_militer_di_kepulauan_falkland-UHt4_large.jpg
Laporan: AS Ancam Inggris Terkait Status Kepulauan Falkland
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/18/3234296//tiga_singa_di_kebun_binatang_tokyo_mati_akibat_suhu_panas_ekstrem-y3CH_large.jpg
3 Singa di Bonbin Tokyo Mati Imbas Suhu Panas Ekstrem Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/340/3231745//viral-CE1h_large.jpg
Harimau Sumatera Ngamuk dan Terkam Pekerja Proyek karena Tersorot Lampu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/18/3231559//perdana_menteri_inggris_andy_burnham-r1Ts_large.jpg
Jadi PM Baru, Andy Burnham Izinkan AS Gunakan Pangkalan Inggris untuk Serang Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement