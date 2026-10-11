Panglima TNI Mutasi Brigjen Vivin Alivianto Jadi Inspektur Kopassus, Promosi Jabatan Bintang 2!

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi dan rotasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Salah satu yang tercantum dalam daftar adalah Brigjen TNI Vivin Alivianto.

Informasi yang diterima Okezone, Sabtu (10/10/2026), Vivin dipromosikan sebagai Inspektur Kopassus menggantikan Mayjen TNI Putra Widiastawa yang diangkat menjadi Pangdam IX/Udayana.

Brigjen Vivin Alivianto merupakan abituren Akmil 1996. Jabatan sebelumnya adalah Danrem 173/ Praja Vira Braja (PVB) yang berlokasi di Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Vivin pecah bintang 1 atau naik pangkat jadi Brigadir Jenderal (Brigjen) pada awal 2025. Saat itu, dia dipromosikan sebagai Kepala Staf Divisi Infanteri (Kasdivif 1) Kostrad.

Sementara, Kadepops Seskoad ⁠Kolonel Inf Josep Tanada Sidabutar kini mengisi jabatan yang ditinggalkan Vivin, menjadi Danrem 173/PVB.

Inspektur Kopassus merupakan jabatan yang diisi oleh perwira tinggi berpangkat mayor jenderal (Mayjen).

Tugas utamanya adalah menjalankan fungsi pengawasan internal di lingkungan Korps baret Merah Kopassus.

(Fahmi Firdaus )

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