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Mutasi TNI, Jenderal Kopassus Pemburu KKB Tri Budi Utomo Jabat Wakasad

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 07 Oktober 2026 |12:17 WIB
Mutasi TNI, Jenderal Kopassus Pemburu KKB Tri Budi Utomo Jabat Wakasad
Jenderal Kopassus Pemburu KKB Tri Budi Utomo Jabat Wakasad/Kemhan
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JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi dan rotasi perwira tinggi (pati) TNI AD. Salah satunya adalah Letjen Tri Budi Utomo yang dipromosikan menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Tri Budi sebelumnya menjabat sebagai Sekjen Kementerian Pertahanan. Jabatan Wakil KSAD sebelumnya diduduki oleh Letjen Saleh Mustafa. Namun Presiden Prabowo Subianto menunjuk Saleh sebagai Wamentan.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebelumnya membenarkan adanya mutasi di TNI AD. Selain Tri Budi, Letjen Iwan Setiawan juga digeser menjadi Pangkostrad.

“Iya (Letjen Iwan jadi Pangkostrad), sudah ,” kata Jenderal Maruli saat ditanya mengenai pergantian Pangkostrad, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Jenderal Pemburu KKB

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