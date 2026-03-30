Top! Tiga Perwira Lulusan Akmil 1996 Tembus Jenderal Bintang 3

Zen Teguh , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |05:15 WIB
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kiri) memberikan selamat kepada Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi di Mabesad, Jumat (27/3/2026). (Foto: Dispenad).
JAKARTA – Tiga perwira tinggi lulusan Akademi Militer 1996 sukses menembus pangkat bintang tiga alias letnan jenderal (letjen) TNI. Dalam daftar struktur jabatan strategis TNI di pos letjen, angkatan 96 merupakan generasi termuda.

Mengacu data Mabes TNI, setidaknya terdapat 30 jenderal bintang tiga Angkatan Darat sekarang ini. Generasi tertua dipegang lulusan Akmil 1989 yakni Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto dan Sekretaris Kementerian Politik dan Keamanan (Sesmenko Polkam) Letjen TNI Mochammad Hasan.

Adapun tiga pati alumnus Akmil 1996 yakni Kepala Sekretariat Presiden RI (Kasetpres) Letjen TNI Ariyo Windutomo, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letjen TNI Lucky Avianto dan Panglima Kodam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi.

Khusus Lucky dan Deddy, mereka naik pangkat setingkat lebih tinggi berdasarkan mutasi terbaru yang tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada Maret 2026. Mereka selanjutnya mengikuti upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI pada Kamis (26/3/2026). 

Sehari berikutnya atau Jumat (27/3/2026), mereka mengikuti upacara serupa di Mabes TNI AD yang dipimpina KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Secara keseluruhan terdapat 47 Pati AD naik pangkat, terdiri atas 2 letjen, 13 mayjen, dan 32 brigjen.

      
