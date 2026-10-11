Kapolri Suyudi Rombak 3 Kapolda, Berikut Daftarnya

JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merombak pimpinan kepolisian di sejumlah daerah dengan menggeser tiga Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), yakni Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Lampung.

Kebijakan rotasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026, yang ditandatangani oleh AS SDM Polri Irjen Dharmapala atas nama Kapolri.

Dalam telegram tersebut, Irjen Agus Wijayanto dipercaya menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Viktor Theodorus Sihombing. Sementara itu, posisi Kapolda Kalimantan Utara kini diisi oleh Brigjen Andi Syahriful Taufik menggantikan Irjen Agus Wijayanto. Adapun jabatan Kapolda Lampung resmi dipercayakan kepada Brigjen Yustan Alpiani menggantikan Irjen Helfi Assegaf.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier guna memperkuat kinerja institusi serta memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.

“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/10/2026).

Isir turut menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para pejabat lama selama bertugas. Pengabdian tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pejabat baru untuk melanjutkan program kerja serta meningkatkan kinerja organisasi di wilayah masing-masing.

Kepada para pimpinan daerah yang baru ditunjuk, Isir berharap mereka dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta karakteristik wilayah setempat agar pelaksanaan tugas kepolisian berjalan optimal.