Eks Ajudan Jokowi Mayjen Rudy Saladin Dimutasi Jadi Wadansesko TNI, Peraih Adhi Makayasa 1997

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan mutasi rotasi di jajaran perwira tinggi (pati) TNI pada awal Oktober 2026 ini.

Informasi yang diterima Okezone, Sabtu (10/10/2026), puluhan posisi jabatan strategis di TNI mengalami pergantian, termasuk posisi 11 Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam).

Salah satunya adalah Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin yang dimutasi jadi Wakil Komandan Sesko TNI (Wadansesko TNI).

Profil Rudy Saladin

Rudy Saladin lahir pada 17 September 1975, dia sebelumnya menjabat Pangdam V/Brawijaya. Rudy merupakan peraih Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama Akademi Militer (1997).

Rudy yang berasal dari kecabangan Infanteri ini pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Diantaranya mantan ajudan Presiden RI Joko Widodo, Komandan Korem 074/Warastratama, Danrem 061/Surya Kencana.

Selanjutnya, Staf Khusus Kasad, Sekretaris Militer Presiden, Pangdam V/Brawijaya dan Wadansesko TNI.

(Fahmi Firdaus )

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