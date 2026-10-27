Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gencatan Senjata Oleshky Berlaku, Rusia Hentikan Serangan di Kherson

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |11:42 WIB
Gencatan Senjata Oleshky Berlaku, Rusia Hentikan Serangan di Kherson
llustrasi.
A
A
A

MOSKOW — Rusia telah menghentikan serangannya di Provinsi Kherson, Ukraina, seiring dengan mulai berlakunya gencatan senjata lokal yang dimediation oleh Ibu Negara Amerika Serikat (AS), Melania Trump. Gencatan senjata ini diterapkan guna memfasilitasi misi penyaluran bantuan ke Kota Oleshky, di Kherson Selatan yang saat ini diduduki oleh Rusia, yang dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini.

Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi penghentian pertempuran ini dimulai pada Selasa (27/10/2026) pukul 01.00 GMT. Misi kemanusiaan ini akan memfasilitasi pengiriman bantuan serta memungkinkan evakuasi dari Oleshky, kota garis depan di Kherson yang kini mengalami kekurangan akut makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Dilansir Al Jazeera, kesepakatan tersebut diumumkan pada 23 Oktober dan ditengahi oleh Ibu Negara AS Melania Trump, dengan keterlibatan tambahan dari Paus Leo, di tengah upaya Washington untuk menghidupkan kembali perundingan damai antara Moskow dan Kyiv setelah lebih dari empat setengah tahun pertempuran berlangsung.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hingga 2.000 orang masih berada di Oleshky. Mereka tidak dapat pergi karena keberadaan ranjau peledak dan serangan pesawat nirawak (drone) di wilayah tersebut.

Kota tersebut, yang sebelum perang berpenduduk 24.000 jiwa, terletak di tepi timur Sungai Dnipro di wilayah Kherson yang diduduki sebagian, tepat di seberang Kota Kherson yang dikuasai oleh pasukan Ukraina. Pasukan Rusia merebut Oleshky pada hari-hari awal invasi mereka pada Februari 2022 dan terus menguasainya sejak saat itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/22/18/3249555//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-197d_large.jpg
Zelensky Tawarkan Gencatan Senjata, Nyatakan Ukraina Siap Bekukan Garis Depan Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/18/3248769//asap_dari_fasilitas_minyak_rusia_yang_terbakar_akibat_serangan_drone_ukraina-dlPY_large.jpg
Ukraina Luncurkan 1.000 Drone Serang Rusia, Terminal Minyak St. Petersburg Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/18/3245811//rusia_bersiap_melancarkan_serangan_besar_besaran_baru_ke_kyiv-SFXk_large.jpg
Rusia Peringatkan Serangan Besar-besaran, Serukan Diplomat dan Warga Asing Tinggalkan Kyiv
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/18/3244836//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-KRCT_large.jpg
Zelensky: Ada 8.000 Tentara Korut di Rusia, 10.000 Lagi Siap Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/18/3243669//erdogan-GFIs_large.jpg
Erdogan Bertemu Presiden Polandia di New York, Bahas Perang Rusia-Ukraina dan Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/18/3243251//viral-Sgzk_large.jpg
Putin Mengamuk Usai Moskow Dibombardir, Ukraina Bak Neraka Dihujani Rudal dan Artileri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement