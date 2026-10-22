Zelensky Tawarkan Gencatan Senjata, Nyatakan Ukraina Siap Bekukan Garis Depan Konflik

KYIV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa Ukraina siap untuk membekukan konflik di sepanjang garis depan saat ini dan menempuh jalur negosiasi diplomatik guna mengakhiri perang dengan Rusia.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Rabu (21/10/2026), Zelensky mengatakan bahwa Ukraina mengharapkan gencatan senjata sebagai syarat minimal dari Rusia, yang kemudian akan diikuti dengan upaya Kyiv untuk mendapatkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

"Ya. Saat ini kita harus membekukan konflik, dan menurut saya ini adalah cara nyata untuk mengakhiri perang ini," ujarnya, sebagaimana dilansir TRT.

Ia menuturkan bahwa setelah itu, Kyiv akan menghubungi Presiden Amerika Serikat (AS) dan para pemimpin Eropa untuk meminta jaminan keamanan, seraya menekankan bahwa perdamaian dan keamanan adalah prioritas yang paling utama.

Saat ditanya apakah Ukraina bersedia menyerahkan wilayah Donbas sebagai imbalan untuk mengakhiri perang, Zelensky menjawab bahwa rakyat Ukraina memang sudah lelah dengan pertempuran, namun mereka tidak bisa begitu saja melepaskan tanah mereka.

Ia menepis anggapan bahwa Rusia sedang unggul di medan perang, seraya menyatakan bahwa Moskow justru berupaya menekan Kyiv agar menarik diri dari wilayahnya sendiri.

"Hingga tahun 2026, mereka tidak meraih keberhasilan. Mereka tidak menang di medan perang," tegasnya.

Ia menegaskan kembali bahwa negosiasi harus dimulai dari posisi yang ada di medan perang saat ini, dengan rencana perdamaian yang disusun melalui jalur diplomasi.

Langkah-langkah menuju gencatan senjata

Zelensky juga menggambarkan pertemuannya dengan utusan khusus AS, Steve Witkoff, di Oslo, Norwegia, pada Selasa (20/10/2026) sebagai pertemuan yang “produktif”.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Perdana Menteri Norwegia karena telah menjadi tuan rumah pembicaraan tersebut, yang juga melibatkan para pemimpin Eropa dan pejabat AS, termasuk Jared Kushner yang bergabung secara jarak jauh.