Ini Isi Pertemuan Tertutup Prabowo dan Menlu Singapura di Hambalang

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertemu secara tertutup dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu sore (28/10/2026). Lantas, apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut?

Dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Singapura, Kamis (29/10/2026), Vivian mengungkapkan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam merupakan negara-negara terdekat Singapura yang saling bergantung satu sama lain. Ketergantungan tersebut, antara lain, terlihat ketika negara-negara itu menghadapi persoalan kabut asap lintas batas hingga pandemi pada masa lalu.

“Ini juga berarti kita akan menghadapi ancaman dan tantangan bersama. Kabut asap adalah salah satu contohnya. Pandemi adalah contoh lainnya. Dan akan ada tantangan serupa lainnya di masa depan,” kata Vivian saat memberikan penjelasan mengenai pertemuannya dengan Prabowo.

Lebih lanjut, Vivian mengatakan bahwa persoalan seperti kabut asap dapat memunculkan perbedaan pandangan antarnegara. Karena itu, perbedaan tersebut perlu disikapi dengan kepala dingin dan diselesaikan melalui dialog yang konstruktif agar kejadian serupa tidak terulang pada masa mendatang.

“Namun, justru pada saat seperti inilah penting bagi kita untuk tetap berkepala dingin, melakukan pembicaraan secara langsung, jujur, terbuka, dan konstruktif, serta mencari pendekatan bersama,” ujarnya.