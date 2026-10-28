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Prabowo Ucapkan Selamat atas Kemenangan Lula da Silva di Pilpres Brasil

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |11:52 WIB
Prabowo Ucapkan Selamat atas Kemenangan Lula da Silva di Pilpres Brasil
Presiden Prabowo Subianto dan Lula da Silva (Foto: Tangkapan layar/Binti M)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva atas kemenangannya dalam pemilihan presiden (pilpres) Brasil. Kemenangan tersebut mengantarkan Lula pada masa jabatan keempatnya sebagai presiden.

“Selamat kepada sahabat sekaligus rekan seperjuangan saya, Presiden Luiz Inácio Lula da Silva (@LulaOficial), atas kemenangan bersejarahnya untuk keempat kalinya sebagai Presiden Republik Federasi Brasil,” ujar Prabowo melalui akun X resminya, @prabowo, dikutip Rabu (28/10/2026).

Prabowo menilai kemenangan tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat Brasil terhadap kepemimpinan Lula. Ia juga berharap Lula senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan agar dapat memimpin Brasil dengan baik.

“Saya berharap beliau senantiasa dianugerahi kekuatan dan kesehatan untuk memimpin kemajuan rakyat Brasil di masa depan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan Indonesia dan Brasil memiliki banyak peluang untuk memperkuat kerja sama dan membangun hubungan yang lebih erat. Karena itu, Prabowo mengajak kedua negara untuk terus memperkuat kemitraan strategis dan mempererat persahabatan di tengah berbagai tantangan global.

“Di tengah berbagai tantangan besar yang kita hadapi saat ini, mari kita memperkuat kemitraan strategis dan mewujudkan persahabatan antara kedua bangsa kita,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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