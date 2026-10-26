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Lula Menang Pilpres Brasil, Ucapan Selamat Mengalir dari Pemimpin Dunia

Awaludin , Jurnalis-Senin, 26 Oktober 2026 |09:50 WIB
Lula Menang Pilpres Brasil, Ucapan Selamat Mengalir dari Pemimpin Dunia
Luiz Inacio Lula da Silva (foto: AP)
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JAKARTA - Kemenangan Luiz Inacio Lula da Silva dalam pemilihan presiden Brasil mendapat sambutan dari sejumlah pemimpin dan tokoh politik dunia. Ucapan selamat mengalir, terutama dari kalangan politik sayap kiri, yang menilai hasil pemilu tersebut sebagai momentum penting bagi demokrasi Brasil.

Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum menjadi salah satu pemimpin yang menyampaikan ucapan selamat kepada Lula. Melalui media sosial, Sheinbaum menegaskan bahwa kemenangan tersebut merupakan kemenangan bagi rakyat Brasil dan demokrasi.

“Hidup demokrasi, rakyat Brasil telah menang,” tulis Sheinbaum, dilansir dari Al Jazeera, Senin (26/10/2026). 

Ia kemudian menyampaikan ucapan selamat kepada Lula atas keberhasilannya kembali memenangkan pemilihan presiden.

Lalu Senator Amerika Serikat, Bernie Sanders juga menyambut hasil pemilu tersebut. Ia menilai Lula memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan kepentingan pekerja dan mempertahankan demokrasi di Brasil.

"Lula telah membela para pekerja dan demokrasi Brasil  dan akan terus melakukannya dalam empat tahun ke depan," kata Sanders dalam sebuah pernyataan.

Dukungan dari sejumlah tokoh internasional itu muncul di tengah persaingan politik yang tajam di Brasil. Kemenangan Lula tidak hanya menentukan arah pemerintahan negara dengan perekonomian terbesar di Amerika Latin tersebut, tetapi juga menjadi sorotan dalam dinamika politik kawasan yang diwarnai persaingan antara kelompok kiri dan kanan.

 

      
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