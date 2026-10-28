Hari Sumpah Pemuda, Prabowo Tekankan Persatuan Adalah Kekuatan Utama Bangsa

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada seluruh pemuda dan masyarakat di Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 agar menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong. Pesan tersebut disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Presiden Prabowo.

“Atas nama Bapak Presiden dan Pemerintah, kami mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Momentum ini mengingatkan kita bahwa persatuan merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).

Menurut Prasetyo, ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi bukti bahwa perbedaan suku, agama, dan daerah bukanlah penghalang untuk bersatu. Para pemuda kala itu mampu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

“Semangat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa harus terus kita jaga. Generasi muda hari ini memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan perjuangan tersebut melalui karya, inovasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” katanya.

Prasetyo mengatakan, pemerintah berkomitmen memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk belajar, mengembangkan kemampuan, dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pemuda Indonesia diharapkan memiliki karakter kuat, kreatif, disiplin, dan tangguh, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Semangat Sumpah Pemuda harus terus kita hidupkan. Mari kita jaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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