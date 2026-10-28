Menlu Singapura Temui Presiden Prabowo di Hambalang

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan.

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mendadak Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura, Vivian Balakrishnan, di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (28/10/2026). Berdasarkan unggahan dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo tampak mengenakan pakaian safari berwarna cokelat tampak berbincang dengan Menlu Balakrishnan yang memakai kemeja bercorak warna merah.

Pembicaraan yang berlangsung di ruang kerja Presiden Prabowo tampak berlangsung dengan hangat namun serius.

Sebelumnya, Menlu Singapura mengajukan permohonan untuk bertemu Presiden Prabowo di sela-sela kedatangannya yang mendadak ke Indonesia. Informasi mengenai permohonan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Sejak kemarin pagi, Menlu Singapura mendadak datang ke Indonesia dan memohon waktu untuk bertemu Pak Presiden. Nanti sore akan diterima sebentar, tetapi untuk detailnya bisa dikonfirmasi ke Pak Menlu,” ujar Teddy kepada awak media, Rabu (28/10/2026).

Teddy menyampaikan bahwa kesediaan Presiden Prabowo menerima permohonan Vivian merupakan bentuk komitmen diplomasi Indonesia di kawasan.

"Di tengah berbagai agenda kenegaraan, Presiden Prabowo tetap memberikan perhatian terhadap upaya menjaga hubungan baik dan memperkuat komunikasi dengan negara-negara sahabat, khususnya negara tetangga di kawasan Asia Tenggara," pungkas Teddy.

(Rahman Asmardika)

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