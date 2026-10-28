Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menlu Singapura Temui Presiden Prabowo di Hambalang

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |19:20 WIB
Menlu Singapura Temui Presiden Prabowo di Hambalang
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan.
A
A
A

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mendadak Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura, Vivian Balakrishnan, di Kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (28/10/2026). Berdasarkan unggahan dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo tampak mengenakan pakaian safari berwarna cokelat tampak berbincang dengan Menlu Balakrishnan yang memakai kemeja bercorak warna merah.

Pembicaraan yang berlangsung di ruang kerja Presiden Prabowo tampak berlangsung dengan hangat namun serius.

Sebelumnya, Menlu Singapura mengajukan permohonan untuk bertemu Presiden Prabowo di sela-sela kedatangannya yang mendadak ke Indonesia. Informasi mengenai permohonan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Sejak kemarin pagi, Menlu Singapura mendadak datang ke Indonesia dan memohon waktu untuk bertemu Pak Presiden. Nanti sore akan diterima sebentar, tetapi untuk detailnya bisa dikonfirmasi ke Pak Menlu,” ujar Teddy kepada awak media, Rabu (28/10/2026).

Teddy menyampaikan bahwa kesediaan Presiden Prabowo menerima permohonan Vivian merupakan bentuk komitmen diplomasi Indonesia di kawasan.

"Di tengah berbagai agenda kenegaraan, Presiden Prabowo tetap memberikan perhatian terhadap upaya menjaga hubungan baik dan memperkuat komunikasi dengan negara-negara sahabat, khususnya negara tetangga di kawasan Asia Tenggara," pungkas Teddy.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/337/3250654//prabowo-Ew7F_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Prabowo Tekankan Persatuan Adalah Kekuatan Utama Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/320/3250553//kemiskinan_di_indonesia-pDQE_large.jpg
BP Taskin Sebut Kemiskinan Bukan Takdir, Tetapi Masalah Struktural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/337/3250512//kepala_brin_arif_satria-2sdz_large.jpeg
Cegah Karhutla, Presiden Prabowo Instruksikan BRIN Perkuat Riset Identifikasi Rambatan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/337/3250373//prabowo-buVT_large.jpeg
Tekankan Perlindungan Kekayaan Negara, Prabowo Instruksikan Kaji Mendalam Definisi Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/337/3250372//viral-UZTC_large.jpg
Dua Tahun Prabowo - Gibran, Kinerja Sektor Hukum Tunjukkan Tren Positif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/26/337/3250331//menko_kumham_imipas_yusril-Mpmx_large.jpeg
Prabowo Belum Setujui Redefinisi Korupsi Kajian DEN, Minta Kajian Lebih Dalam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement