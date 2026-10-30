Prabowo Ingin SMA Tarnus Cimahi Cetak Pemimpin Jujur dan Cinta Tanah Air

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada sivitas akademika SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi agar melahirkan pemuda-pemudi yang jujur untuk mengabdi kepada negara.

Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (30/10/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional.

Prabowo juga meminta para siswa untuk terus belajar dengan baik dan tekun. Kepada para pamong dan guru, Kepala Negara berpesan agar senantiasa memberikan bimbingan, pendidikan, serta keteladanan yang baik kepada para siswa.

“Tanamkan terus nilai patriotisme, integritas. Daripada ratusan orang pintar, berilah kepada negara pemuda, pemudi yang jujur, yang bersih hatinya, yang penuh cinta Tanah Air, baru kita berhasil sebagai bangsa dan negara,” katanya.

SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi dibangun di atas lahan seluas 30,2 hektare. Sekolah ini memiliki 30 ruang kelas beserta fasilitas pendukung lainnya, dengan total peserta didik sebanyak 677 siswa.