Prabowo: Mereka yang Malas Belajar Sejarah Akan Dihukum Sejarah

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pentingnya mempelajari sejarah. Prabowo mengingatkan, bangsa yang melupakan pengalaman masa lalunya berisiko mengulangi kesalahan serupa.

"Mereka yang malas belajar sejarah akan dihukum oleh sejarah. Ini pelajaran ribuan tahun," kata Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi di Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Jumat (30/10/2026).

Menurut Prabowo, kemajuan teknologi tidak menghilangkan pentingnya memahami perjalanan sejarah dan sifat dasar manusia. Ia mencontohkan pengalaman pahit penjajahan yang pernah dialami Indonesia akibat lemahnya persatuan di antara sesama anak bangsa.

Prabowo pun mengajak generasi muda mengambil pelajaran dari politik pecah belah yang pernah diterapkan penjajah agar kesalahan masa lalu tidak kembali terulang.

"Jangan kita ulangi kesalahan-kesalahan pendahulu-pendahulu kita. Pendahulu kita banyak kecemerlangan, tapi kita belajar dari kekurangannya," pesannya.