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Bakar Cucu karena Kesal Tak Dijemput, Nenek di Depok Sempat Berdalih Kompor Meledak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |08:23 WIB
Bakar Cucu karena Kesal Tak Dijemput, Nenek di Depok Sempat Berdalih Kompor Meledak
Nenek Bakar Cucu (foto: freepik)
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DEPOK - Seorang nenek berinisial M (64) tega membakar cucunya sendiri, LA (17), di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Pelaku diduga nekat melakukan aksi tersebut karena kesal tidak dijemput cucunya hingga harus berjalan kaki sejauh satu kilometer.

Ironisnya, setelah peristiwa itu terjadi, M sempat mengaku bahwa luka bakar yang dialami korban disebabkan oleh ledakan kompor. Namun, penyelidikan polisi akhirnya mengungkap bahwa korban sengaja dibakar oleh neneknya sendiri.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama mengatakan, pengakuan mengenai kompor meledak awalnya disampaikan pelaku kepada ayah korban.

"Awalnya dari pihak pelapor ataupun ayah korban, tersangka mengakui ada kompor yang meledak," kata Made Gede Oka Utama, Jumat (30/10/2026).

Kecurigaan mulai muncul setelah polisi melakukan pendalaman terhadap peristiwa tersebut. Dari hasil penelusuran, diketahui bahwa pelaku membawa minyak tanah dan menyiramkannya ke tubuh korban sebelum membakarnya.

"Namun setelah ditelusuri korban, (pelaku) bawa minyak tanah dan segera ayah korban melaporkan kepada kami," ujarnya.

Peristiwa memilukan itu terjadi pada Senin (26/10/2026). Berdasarkan keterangan polisi, kejadian bermula ketika M meminta cucunya menjemput dirinya di rumah seorang teman.

 

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Topik Artikel :
depok Bakar Diri Orang Dibakar
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