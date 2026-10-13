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Kampung Boncos Digerebek Lagi, 4 Orang Ditangkap dan 6 Lapak Dibakar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |12:37 WIB
Kampung Boncos Digerebek Lagi, 4 Orang Ditangkap dan 6 Lapak Dibakar
Lapak Kampung Boncos Dibakar Aparat (foto: dok ist)
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JAKARTA - Polisi bersama personel gabungan kembali menggerebek Kampung Boncos, Jakarta Barat (Jakbar), yang disinyalir menjadi lokasi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dalam operasi tersebut, empat orang ditangkap dan enam bangunan semipermanen yang diduga menjadi lapak transaksi narkoba dibakar.

Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Bismo Teguh Prakoso mengatakan, operasi yang digelar pada Senin 12 Oktober 2026 itu melibatkan 116 personel gabungan.

"Berhasil mengamankan empat orang," kata Bismo dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

Keempat orang yang diamankan merupakan laki-laki berinisial MI (20), R (32), SA (45), dan MR (34). Selain mengamankan empat orang, petugas juga membakar enam bangunan semipermanen yang diduga digunakan sebagai lapak transaksi narkoba.

"Ada enam lapak (dibakar)," ujarnya.

Dalam operasi tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 15 alat isap sabu atau bong, 16 cangklong, satu timbangan elektrik, dua plastik klip kecil, 20 korek api, serta dua unit telepon seluler.

 

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