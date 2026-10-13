Polisi Kembali Gerebek Kampung Boncos, Satu Bangunan Lapak Narkoba Dibakar

JAKARTA - Tim Gabungan dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya bersama Bareskrim Polri, BNNP DKI Jakarta, TNI hingga Satpol PP kembali menggerebek Kampung Boncos, Jakarta Barat. Dalam operasi ini, petugas mengamankan empat orang dan sejumlah barang bukti.

“Petugas berhasil mengamankan empat orang laki-laki,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Bismo Teguh Prakoso dikutip Selasa (13/10/2026).

Sementara itu, dari foto yang diterima, petugas membakar bangunan semi permanen yang diduga menjadi lapak narkotika di Kampung Boncos.

Keempat orang tersebut masing-masing berinisial MI (20), R (32), SA (45), dan MR (34). Adapun operasi tersebut berlangsung pada Senin sore tadi sekira pukul 16.00 WIB.

Bismo menjelaskan, operasi ini melibatkan 116 personel gabungan dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri, BNNP DKI, TNI, dan Satpol PP.

Selain mengamankan para pelaku, tim gabungan juga menyita sejumlah barang bukti antara lain 15 buah bong, 16 buah cangklong, 1 unit timbangan elektrik, 2 plastik klip kecil, 20 korek api, 2 unit ponsel, 1 lembar ID cetak nomor akun e-wallet atas nama Musyarrofah.

“Barang bukti yang diamankan alat hisap sabu (bong) 15 buah, cangklong 16 buah, 1 unit timbangan elektrik, 2 plastik klip kecil, 20 korek api, 2 unit ponsel, 1 lembar id print akun e-wallet atas nama Musyarrofah,” ujarnya.