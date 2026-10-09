Polri Serentak Gerebek Kampung Narkoba se-Indonesia Hari Ini

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penggerebekan di kampung narkotika se-Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran barang haram.

Penggerebekan serentak ini ditandai dengan yang dilakukan di Kampung Boncos dan Kampung Ambon, Jakarta Barat (Jakbar), Jumat (9/12/2026).

"Saat ini operasi kami lakukan di seluruh Indonesia, serentak," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Kristian Parluhutan Siagian kepada wartawan.

Untuk Kampung Ambon dan Kampung Boncos, polisi mengamankan beberapa orang beserta sejumlah barang buktinya.