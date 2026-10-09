Polri Kerahkan Brimob Bersenjata Lengkap Gerebek Sarang Narkoba di Kampung Ambon dan Boncos

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menggerebek dugaan sarang narkoba di kampung boncos dan ambon, Jakarta Barat, Jumat (9/10/2026).

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain menjelaskan, operasi pemberantasan narkoba ini mengerahkan personel Brimob untuk memastikan situasi aman terkendali.

"Itu fungsinya lengkap ada Brimob, ada Sabhara, ada Perintis, ada Propam dan sebagainya, kita melaksanakan di Boncos dan kampung ambon," kata Zulkarnain kepada awak media.

Masih kata Zulkarnain, penggerebekan ini dilakukan untuk memberangus peredaran narkotika dan sarang-sarang narkoba di lapisan masyarakat.

"Jadi kita melaksanakan penggerebekan di sarang-sarang narkotika. Ya bahasanya kalau dulu kita kan sebutnya kampung-kampung narkoba ya," ujar Zulkarnain.