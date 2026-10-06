Viral Napi Pesta Narkoba di Rutan Depok, Polisi Lakukan Penggeledahan

JAKARTA — Kepolisian Resor Metro Depok turut mengusut kasus dugaan pesta narkoba dan aksi berjoget sekelompok narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok, Jawa Barat. Polisi telah turun tangan menggelar penggeledahan di lokasi pascavideo kejadian tersebut viral.

Kapolres Metro Depok, Kombes Christian Rony Putra, mengungkapkan bahwa penggeledahan dilakukan setelah video tersebut beredar. Namun, petugas tidak menemukan barang bukti sabu di lokasi karena peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada 27 September, sementara penggeledahan baru dilakukan pada 4 Oktober.

"Laporan dari Kasat Narkoba, penggeledahan sudah dilakukan. Sabunya sudah tidak ada lagi karena kejadiannya tanggal 27, sedangkan penggeledahan dilakukan tanggal 4 kemarin," ujar Christian, Selasa (6/10/2026).

Meski demikian, Christian mengindikasikan adanya keterlibatan dua oknum pegawai rutan berdasarkan hasil pemeriksaan sementara. Salah satu oknum diduga memasok sabu, sementara lainnya menyediakan fasilitas alat musik untuk para narapidana.

"Berdasarkan fakta pemeriksaan Kasat Narkoba, ada indikasi keterlibatan dua orang oknum pegawai. Satu orang menyediakan sabu dan satu orang lagi menyediakan alat musik," kata Christian.